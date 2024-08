Una seconda edizione con tante novità, il “Premio Vittorio Inzaina 2024” di Telti, paese d’origine del noto artista gallurese. Dal 30 agosto all’1 settembre, nello spazio antistante la chiesa di Santa Vittoria, con la direzione artistica del M°Giovanni Budroni, il concorso canoro dedicato a Inzaina vedrà in pista i giovanissimi talenti del Cantabimbo e i 18 cantanti ammessi alle selezioni finali che saranno premiati da una giuria di professionisti del settore tra i quali M°Ciro Barbato, direttore artistico di “Casa Sanremo LiveBox”, e Maria Puca, capo ufficio stampa di “Casa Sanremo LiveBox”; entrambi saranno impegnati anche in Masterclass aperte ai partecipanti. La presenza dei bambini nel corso della prima serata è stata salutata positivamente dal sindaco di Telti, Vittorio Pinducciu, che ha sottolineato come la storia dello stesso Inzaina sia un esempio per i giovani che approcciano il mondo dello spettacolo.” Il premio è rivolto in modo particolare ai giovani - ha affermato - e si possono ottenere risultati a prescindere dal luogo nel quale si vive, occorre credere in ciò che si fa a partire proprio dall’età più giovane. I più piccoli, oggi impegnati nel Cantabimbo, domani potranno partecipare al Premio Vittorio Inzaina, noi mostriamo ancora più attenzione verso questi piccoli protagonisti, consapevoli del ruolo sociale che ha la musica”. Le serate del 31 agosto e del 1 settembre saranno aperte dai Bud Brothers, Giovanni e Giantore Budroni , che accompagnati da eccellenti musicisti, proporranno il repertorio, riarrangiato, di Inzaina. La serata del 31 sarà, inoltre, arricchita dal personale tributo di Evi Pattitoni allo zio Vittorio Inzaina, dalla presentazione del marchio MOM e di alcune creazioni nonché dalle esibizioni dei cori “Spirito Goioso” di Sassari e “ Sant’Antonio” di Ottana. Matteo Sanna, assessore allo spettacolo, turismo, commercio, attività produttive, bilancio e programmazione di Telti ,raccontando alcuni passaggi della vita del cantante , ha rilanciato sull’importanza del Premio che punta a diventare riferimento a livello nazionale. Alla presentazione anche Marilena Suelzu, presidente della Proloco, braccio operativo del Comune anche nell’organizzazione del Premio. Il 1 settembre sarà anche l’occasione di omaggiare il musicista e l’impresario gallurese Paolo Masala che riceverà il Premio “Isola In…cantata 2024”per le sue innegabili doti talent-scout: sue le intuizioni che hanno fatto conoscere al grande pubblico Pino D’Olbia, i Collage e lo stesso Vittorio Inzaina, che grazie alle sue indicazioni e all’innovativo arrangiamento di “Adesso No” vinse Castrocaro nel 1964, dando il via alla sua carriera . Masala, durante la presentazione ha ricordato a lungo gli esordi dell’artista teltese e in occasione del riconoscimento proporrà una sua originale versione al sax di “Bruna Isolana”. L’edizione 2024 del “Premio Vittorio Inzaina”, prevede, inoltre, un atteso abbinamento con le selezioni nazionali di “Casa Sanremo LiveBox 2025”, uno spazio artistico aperto ai talenti di tutte le età.

