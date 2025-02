Un fine settimana col festival residenziale di pedagogia teatrale che va oltre la semplice programmazione di spettacoli. L'obiettivo di "Suighere - Miscende fae cun basolos" è far nascere l'arte dal dialogo, dall’incontro e dall'improvvisazione collettiva di attori, registi, musicisti e pittori e dall’improvvisazione collettiva. Tre giorni di appuntamenti nello spazio del Teatro S'Arza di Sassari, al costo simbolico di un euro.

Si parte domani alle 20.30 con "Il vuoto dentro", uno spettacolo della compagnia La Bottega dei Teatranti. Omaggio teatrale che celebra l’arte drag come espressione artistica e il suo legame profondo con il teatro classico.

Sabato, dalle 19.30, il Teatro S’Arza porta in scena "Ulisse in-continente", una rilettura satirica del viaggio dell’eroe omerico. A seguire, la Scuola d’Arte Drammatica di Cagliari presenta "Solo Edipo”. La serata termina con "Alluminio", una performance in cui teatro, musica e pittura si intrecciano per dare vita a un’esperienza artistica magica.

Chiusura domenica: alle 20.30 andrà in scena "Sogno", uno spettacolo-performance creato in tempo reale da tutti i partecipanti al festival. Non c’è un copione fisso, non ci sono protagonisti e comparse: tutti portano il proprio contributo, e il risultato sarà un’opera irripetibile, nata dallo scambio tra gli artisti e il pubblico.

