Al via il 10 novembre la campagna abbonamenti per la nuova stagione di concerti del Teatro Lirico di Cagliari, che vedrà impegnati l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico. Il sipario si alzerà sabato 14 gennaio alle 19 con la Petite Messe Solennelle di Rossini. L’inizio della stagione sarà firmato da Maurizio Benini, direttore d’orchestra e compositore, che torna in città dopo 14 anni.

In programma, fino al 21 novembre 2023, cinque concerti sinfonico-corali, sette sinfonici e sei cameristici con pagine di Brahms, Rachmaninov, Čajkovskij, Bach, Beethoven, Schubert, Respighi, Bruckner. Ma anche Muzio Clementi e l'87enne compositore estone Arvo Pärt. In primo piano l'Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari, diretto da Giovanni Andreoli.

La campagna abbonamenti si apre dunque giovedì con le conferme e variazioni su posti disponibili, possibili fino a mercoledì 4 gennaio 2023. I nuovi abbonamenti saranno in vendita fino a sabato 10 giugno 2023, termine ultimo per assicurarsi un numero ridotto di spettacoli.

