Dopo la masterclass di scrittura a cura di Marcello Fois, la 34ª edizione del Festival del cinema di Tavolara offre un altro ghiotto antipasto.

Sabato alle 21 in Piazza Gramsci a Porto San Paolo “Una notte in Italia” omaggerà il grande Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita con lo speciale cineconcerto “Mastroianni 100”, ideato e curato da Luigi Frassetto. Per l’occasione il musicista sassarese, autore di numerose colonne sonore cinematografiche, ha cucito un percorso che mette insieme musiche, sequenze cinematografiche e testimonianze audiovisive in un unico flusso, in cui rivivono le molteplici “facce” di Mastroianni, con un ampio spazio dedicato al sodalizio più importante dell’attore di Fontana Liri, quello col regista Federico Fellini, che l’ha diretto in “La dolce vita”, “8½”, “Roma”, “La città delle donne”, “Ginger e Fred” e “Intervista”.

Con Frassetto (alle chitarre), sul palco saliranno Angela Colombino (voce), Tancredi Emmi (contrabbasso), Mauro Diana (clarinetto soprano e basso), Andrea Schirru (tastiere) e Alessandro Cau (batteria e percussioni), che interpreteranno le musiche di grandi compositori come Nino Rota ed Ennio Morricone.

La serata fa da apripista al Festival del cinema di Tavolara vero e proprio, che si svolgerà dal 16 al 21 luglio. A partire dal 14 luglio, inoltre, grazie al sostegno del Fondo Maraldi, verrà presentata a San Teodoro, presso l’Ufficio Turistico, la mostra fotografica “Marcello Mastroianni ritrovato”, a cura di Antonio Maraldi, che raccoglierà 30 ritratti inediti del grande attore italiano realizzati dal celebre fotografo Paul Ronald, uno dei maggiori fotografi di scena del cinema italiano, sul set di “8 ½”.

Le foto della mostra, che sarà visitabile fino al 22 luglio, non sono mai state utilizzate, e vengono dunque presentate per la prima volta.

