Sarà un weekend denso di eventi il prossimo a Pau. Sabato 30 e domenica 31 agosto è, infatti, in programma “Sulle Orme di un Lupo da Fiaba”, organizzato da Comune e Associazione Culturale “Menabò” e finanziato dal consorzio “Parco Monte Arci”, con fondi dell'assessorato regionale al Turismo. Due giornate nel Parco dell’Ossidiana, tra musica dal vivo, visite guidate e passi condivisi lungo i sentieri boschivi, incontri di parola, laboratori e sapori di Marmilla. Il programma. Sabato, dalle 10 alle 11.30, le visite guidate al percorso di “Arte in Natura”. Alle 16.15 la presentazione del progetto “Un Bosco da Fiaba – Parco dell’Ossidiana”.

Alle 17.15 l’evento “Moris. Dal Teatro al Tango”, con Veronica Maccioni (bandoneon e voce) e Ottavio Farci (contrabbasso). Alle 18.15 aperitivo condiviso. Domenica dalle 10.30, le visite guidate di “Arte in Natura”. Alle 12 “Onduo”, con Carol Mello (chitarra e voce) ed Emanuela Lyoi (violino e voce). Alle 15 il laboratorio per famiglie nel bosco.

