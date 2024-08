"Su Cramu bivit", si intitola così l'iniziativa de Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale organizzata con il contributo dellassessorato alle attività produttive del Comune di Cagliari. Su Cramu è il nome storico di piazza del Carmine, che nella storia cittadina ha svolto un ruolo importante per la socialità e le attività commerciali. Le iniziative in programma nei giorni 30, 31 agosto, 1 e 5 settembre 2024 mettono insieme Teatro di Strada, performance, narrazione nel segno della tradizione popolare orale. Ad aprire le danze sabato 30 agosto alle 19 Ado Sanna, con lo spettacolo "Già fiat ora" del Teatro del Sottosuolo.

Alle 20.30 la piazza diventa luogo d'incontro di due attività performative de Il crogiuolo e Carovana, legate al pane. Ornella D'Agostino firma la regia di un'azione corale che attraverso parole, musica, danza e immagini ci restituisce una visione rituale del cibo comunitario per eccellenza. Tanti i protagonisti di questa azione da Gisella Vacca a Silvia Corda e poi gli artisti dell'Accademia del Tempo e della Casa nell'albero.

Alle 21.30 il testimone passa a Le Voci di Astarte con GRAN CIRCO DISASTRO‼ con Giada Rani e Riccardo Serra, regia Martín Lasa, costumi Chiara Barlassina, scenografie Filippo Serra. Uno spettacolo di comicità e magia "all'insegna della follia".

Il 31 agosto, si inizia alle 20.30 con il Teatro dall’armadio. "I racconti di Cagliari", fanno parte di un percorso che il teatro dall’armadio da circa 4 anni sta conducendo con gli allievi del laboratorio del teatro dall’armadio. Diversi corti teatrali racconteranno alcuni angoli della città: in scena Daniela Idili e Daniela Littarru, e qualche altra sorpresa. La città stessa diventa drammaturgia, i suoi angoli memoria vivente e le narratrici testimoni attive in un presente storico. La regia e la drammaturgia è a cura di Fabio Marceddu e Antonello Murgia

Alle 21 il testimone passa a "Jumpin’ Jack", uno spettacolo di teatro-circo di strada della compagnia Bowtie Circus. Lo spettacolo comprende quattro atti dalla durata complessiva di 50 minuti: una poetica e fiabesca danza in trampoli, un buffo e giocoso numero di giocoleria e acrobatica, un clownesco atto di equilibrismi in monociclo e interazione con il pubblico e un finale con bolle di sapone, sfera e un’atmosfera unica e sognante.

Il 1 settembre ore 18 va in scena "Clow in viaggio" del Teatro Circo Maccus con Virginia VivianoClowns in Viaggio e Daniele Merrone. Alle 18.30 la compagnia Asmed propone "Il Voliciclista", ideazione, testo e regia Senio Dattena, coreografie Luana Maoddi, Sara Perra e Valentina Puddu, musica originale Massimiliano Leoni, interpreti Luana Maoddi, Sara Perra e Senio Dattena. Alle 20 Gianluca Medas, accompagnato dalle musiche di Nicola Agus, propone il suo "Pulighitta e altre storie", una produzione de Figli d'Arte Medas dedicata ai racconti della tradizione orale. La serata si chiude alle 21.30 con la compagnia Theatre an vol che presenta " Ginette et son monde". La regia è di Michèle Kramers e Céline Brynart, in scena l'attrice Céline Brynart, scenografie Puccio Savioli, costumi Luisa Ledda

Giornata conclusiva il 5 settembre quando a partire dalle ore 18 andrà in scena il Teatro S'Arza con Le allegre parole di Giangiangelo e Guendalina nei loro magici libri”. Un’esperienza che si trasforma in attività interattiva tra i personaggi e i piccoli partecipanti attraverso l’utilizzo di voci, azioni e l’impiego di libri burattino che permetteranno ai bambini di scatenare la loro fantasia inventando storie e interagendo con gli artisti. Alle 20 si prosegue con "Contus po si stentai e contixeddus po si spassiai", una produzione de Il crogiuolo, ideato e diretta da Carla Orrù. Chiude alle 21 Musica sulle ruote con Juri Deidda: ua produzione dell’associazione Culturale Palazzo d’Inverno in collaborazione con l’Ape Calessino Cagliari Touring.

