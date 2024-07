Giobbe Covatta, Paola Barale, Maria Cafagna, Francesca Manfredi: sono solo alcuni dei protagonisti della nona edizione del Festival letterario Street Books, organizzato dall’associazione Miele Amaro in programma dal 17 al 19 luglio a Dolianova.

Il tema di quest’anno sarà la violenza, nelle sue diverse forme, fisica e psicologica, e i modi per combatterla attraverso i racconti e le immagini.

«Abbiamo scelto un tema di grande attualità – spiegano dall'Associazione Miele Amaro, circolo dei lettori - perché pensiamo che della violenza di genere si debba parlare sempre e non solo quando si verificano gravi fatti di cronaca o si celebrano delle ricorrenze. Ci teniamo però a farlo nel nostro stile leggero e informale. E quale migliore contesto se non quello del racconto, dove il confine tra realtà e immaginazione sparisce: parole e immagini si intrecciano per esplorare gli aspetti dell'animo umano più nascosti, le sue fragilità ed elaborare strategie che consentano di arginare un fenomeno che sembra non trovare soluzione».

IL PROGRAMMA – Si parte mercoledì prossimo alle 20.45 con l’esibizione degli allievi di Punto Musica guidati da Lucia Porceddu. Alle 21 spazio ai libri con la presentazione de “Il periodo del silenzio” di Francesca Manfredi e di “Cattive maestre. Donne in technicolor che hanno influenzato un'intera generazione” di Maria Cafagna. Seguirà la performance di Spoken word poetry con Virginia Pili. A chiudere la prima serata sarà Giobbe Covatta che presenterà il suo libro “Il commosso viaggiatore. Alla scoperta dell'Africa”. Subito dopo , Giobbe Covatta si esibirà nel suo spettacolo “Scoop: donna sapiens”, un monologo dissacrante e irriverente sulla superiorità della donna sull'uomo.

Sarà Luca Carta, coideatore di Wordy ad aprire la seconda serata giovedì 18 luglio, alle 20.45, con il libro “Cosa è successo”. Seguirà la presentazione di “Perchè ti ho perduto” di Vincenza Alfano. Alle 21.45, Dayane Mello con Ornella Bramani, presenteranno il volume “La bambina che dormiva sempre con la luce accesa”. A chiudere la seconda serata Paola Barale con il suo libro “Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità”. La presentazione del libro sarà preceduta da un momento musicale di Mazulko, con la cantautrice Maria Giulia Corona e il produttore Pink, Alessandro Lecis.

Ultimo appuntamento venerdì 19 alle 20.45. Aprirà la serata Tony Laudadio, che presenta “Elaborate forme di solitudine”. A seguire “Un giorno ti dirò tutto” di Laura Buffoni,. Sarà poi la volta di Francesca Ruvolo con il suo “La felicità è una cosa semplice” . La serata proseguirà con una performance di Spoken word poetry con Moreno Murgia. Alle 22.30 una delle protagoniste più originali della comicità contemporanea: Alice Mangione porterà sul palco “Cosa volete da me”, un viaggio dentro se stessi, ma in metropolitana, un esilarante parallelo tra il trasporto pubblico e quello interiore. Villa de Villa saluterà la nona edizione del Festival letterario Street Books con l'esibizione musicale del duo Moon Foongo, composto da Dedalo e Frank Moresco.

Tutte le serate saranno raccontate con le illustrazioni dal vivo di Bea Aresti e Nervyduck. Presentano la manifestazione Beatrice lai e Carla Mura.

