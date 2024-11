Archiviato il primo fine settimana, che ha portato a Olbia Giorgio Lotti, Mauro Galligani e Francesco Malavolta, gli incontri di “Storie di un attimo” proseguono sabato e domenica col giornalista e fotografo Gerardo Bonomo.

Sarà lui il protagonista della due giorni in programma al Politecnico Argonauti, e al via il 30 novembre alle 18.30 con una lezione dal titolo “L’esposizione perfetta sull’uso degli esposimetri”. Il 1° dicembre, alle 10, invece, Bonomo svilupperà le pellicole in bianco e nero – di cui si occupa da oltre 40 anni – in 8 minuti, illustrandone le modalità; nell’occasione al Politecnico Argonauti saranno disponibili varie tipologie di pellicole in bianco e nero da poter utilizzare con le macchine analogiche.

Le proiezioni del Politecnico Argonauti

L’organizzazione comunica che la proiezione del film “One Hour Photo”, prevista per domani alle 19.30, è stata rinviata a data da destinarsi, mentre è confermata la presentazione del libro di Paola Barbato “La torre d’avorio” (18.30) alla presenza dell’autrice, che sarà introdotta da Salvatore Gusinu.

L’iniziativa fa parte del Festival di letteratura noir “Tinte fosche”, organizzata dall’associazione Argonauti in collaborazione con l’associazione Pulp.

© Riproduzione riservata