La città di Carbonia si pone in prima fila affinché la lingua sarda venga insegnata nelle scuole e lo dimostra anche l'apertura di diversi mesi fa di uno speciale ufficio lingua sarda che sta coinvolgendo molti utenti e addirittura un docente di un college dello stato Usa del Kentucky.

L'amministrazione comunale ha infatti sottoscritto per prima la proposta di legge regionale, dell’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” e ANCI, per far sì che la storia sarda entri a regime nel programma delle scuole, in riferimento al periodo preistorico e protostorico.

Carbonia peraltro vanta un sito protostorico di importanza mondiale, cioè il rifugio sotto roccia di Sirri datato attorno al 9000 avanti Cristo, che è stato largamente studiato dal professor Carlo Lugliè, recentemente scomparso in circostanze tragiche.

Il Comune di Carbonia ha fatto la sua parte.

«Si tratta di un’assunzione di responsabilità - dice il sindaco Pietro Morittu - che nasce dalle istanze dei giovani studenti che hanno dimostrato grande sensibilità verso l’antica civiltà dei nuraghi, nella consapevolezza che il recupero della dimensione identitaria possa costituire un volano per un modello di sviluppo economico».

