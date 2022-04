Un bellissimo scatto, realizzato questa mattina al Poetto di Quartu Sant’Elena, mostra un particolare evento: la congiunzione tra Giove, Venere, Marte e Saturno.

“In queste mattine – spiega Lorenzo Busilacchi, autore della foto inviata alla redazione di UnioneSarda.it - possono essere visibili alle prime luci dell'alba le congiunzioni fra i vari pianeti e la Luna. Tale fenomeno astronomico ha un suo significato e un valore particolare, visto che non tutti i giorni si osservano congiunzioni tra astri, ci sono avvicinamenti dei pianeti che si verificano dopo molti anni o mesi, prima di presentarsi nella stessa configurazione. Anche quando in gioco ci sono due pianeti oppure un pianeta e una stella si parla di congiunzione astrale e lo stesso vale quando ad allinearsi sono più di due corpi celesti. Per i fotografi sono eventi unici e rari nella loro particolarità, da inserire in contesti urbani o naturali”.

(Unioneonline/s.s.)



