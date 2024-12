Si conclude oggi, 20 dicembre, il workshop gratuito “Spaghetti western tra cinema e fumetto”, organizzato dall’Accademia Kerberos in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Fasi (Federazione delle associazioni sarde in Italia), negli spazi della Società Umanitaria a Lo Quarter. Un’occasione unica per approfondire la storia del genere western e i legami tra cinema e fumetto insieme a docenti d’eccezione.

«La valenza culturale di questa iniziativa è di grande spessore e l’Amministrazione è felice di poterla supportare», il commento dell’assessora con delega alla Cultura Raffaella Sanna. «Il calibro degli insegnanti garantisce un alto livello qualitativo della proposta e sono certa che per i partecipanti è un’ottima occasione, sia a livello personale che professionale. Ribadisco il mio impegno nel voler promuovere e valorizzare iniziative di questo genere per far sì che siano il più possibile accessibili a tutti e arricchiscano i fruitori con nuove competenze spendibili nel mercato del lavoro».

A svelare i segreti che legano il cinema e il fumetto e porre le basi per scrivere e raccontare una storia attraverso le immagini sono Mauro Muroni, fumettista illustratore e docente di fumetto, Diego Cajelli, scrittore, sceneggiatore e docente di storytelling, Giovanni Bufalini, regista, sceneggiatore e docente di cinematografia, Giampiero Rinaldi, fotografo e filmaker.







