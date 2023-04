Si svolge domani mattina (22 aprile) a Sinnai un seminario di Studio organizzato dalla locale sezione dell'Anpi sul partigiano Angelo Monni. L'appuntamento è al salone parrocchiale di Santa Barbara dalle 9.30 alle 12.30. Sarà un dibattito di riflessione sulle problematiche storiografiche relative al ruolo della Resistenza nella lotta contro il nazifascismo, nella fondazione della Repubblica e soprattutto nell’elaborazione della Costituzione.

Alla presentazione della Sezione e delle sue finalità ideali, culturali, istituzionali e sociali, seguiranno lo scoprimento della bandiera e della targa, dedicata alla memoria del partigiano sinnaese. Per il futuro l'obiettivo è quello di sistemare la targa in un sito istituzionale come già richiesto dai promotori dell'iniziativa. Per questo occorre la delibera del Consiglio.

Alla figura di Angelo Monni verrà riservato un ampio spazio con la proiezione anche di filmati relativi alla sua partecipazione alla Resistenza.

Le relazioni che seguiranno affronteranno tematiche relative alla Resistenza ed ai bombardamenti degli alleati angloamericani che nel 1943 devastarono la città di Cagliari, radendola al suolo e lasciando morti e rovine.

© Riproduzione riservata