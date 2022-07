Festa domani, domenica, a Sinnai per la patrona Santa Barbara. In programma, messe mattutine.

Alle 19,30 la messa solenne in Piazza cui seguirà la processione fra le vie Roma, Martinez, Oriente, Forreddu, Trieste, Nuoro, Concas, Matteotti, Bacchixedda, Oriente, Mara, Segossini, Roma, con ritorno nella Piazza per la benedizione.

La sagra è organizzata da un Comitato permanente con la parrocchia dedicata alla Santa.

Per l'occasione il parroco padre Gabriele Biccai rivolge un appello ai migranti di ritorno in paese per le ferie, a partecipare alla festa della patrona in segno di incontro e per riscoprire le vecchie amicizie.

Lunedì la festa dei nonni in onore di Sant'Anna e San Gioacchino.

