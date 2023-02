Questa volta il protagonista della serata organizzata in biblioteca a Sinnai è stato il ciclista-medico dentista Vittorio Serra di Sinnai che ha portato la sua grande esperienza sportiva e di viaggiatore in sella alla sua mountainbike.

Dai lontani esordi sui sentieri della pineta di Sinnai e sul monte Serpeddì, alle gare nel resto d’Italia, in Europa e in Africa, con tante competizioni e titoli vinti. Nella biblioteca comunale di Sinnai, un folto numero di partecipanti ha preso parte al quinto appuntamento di “Incontri di montagna”, la rassegna tematica ideata da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking) che mette in relazione sport, natura e tutela ambientale.

Grazie all’attiva partecipazione del pubblico presente sono emersi ulteriori aneddoti, talvolta anche divertenti, legati alle gare e agli allenamenti fatti da Vittorio Serra. Presente anche Barbara Pusceddu, assessora allo sport del Comune di Sinnai. Serra è stato protagonista per lunghi anni non solo con la bici, ma anche con la moto, la vela e il surf. Indimenticabile il suo periplo della Sardegna col surf e tante altre avventure ancora tra terra e mare.

Gli organizzatori - pienamente soddisfatti della serata e per il progetto che continua a catturare l’attenzione e la partecipazione di affezionati e di nuovo pubblico – hanno ricordato i prossimi due incontri. Il 24 marzo con Rossano Loi che racconterà il Cammino minerario di Santa Barbara completato in otto giorni, le sue esperienze di corsa con 29 maratone disputate e importanti gare in montagna e nel deserto. Il 21 aprile invece un cambio di prospettiva con la Sardegna vista dall’alto grazie ai voli di Gilberto Torri che ci farà scoprire la nostra Isola con il parapendio.





