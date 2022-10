Una proposta senz’altro originale, e che nasce da un interessante assunto: un piatto di pasta può portare benessere, e non solo fisico ma anche mentale. Ne è convinta Simonetta Bazzu, che per lavoro si occupa proprio di "terapia della pasta".

“Attraverso le attività domestiche e una ‘pasta class’, il vino dell'eterna giovinezza e il cibo dei centenari, ho ideato un percorso di 4 ore finalizzato al benessere mentale e fisico delle persone mettendo in pratica i segreti della longevità dei sardi”, spiega.

“I miei clienti arrivano da ogni parte del mondo – aggiunge Simonetta – principalmente stranieri”. E le sue attività proprio all’estero stanno destando grande interesse: “Il mio lavoro, raccontato dal celebre attore Stanley Tucci, andrà in onda per la CNN questa domenica”, spiega.

L’azienda di Simonetta si chiama “Arimani”, “ieri” in gallurese: un nome non casuale, per un’attività che “mi permette di vivere nella mia terra stando vicino alla mia famiglia, lavorando però con tutto il mondo e oltretutto creando indotto per altri giovani e attività su tutto il territorio”.

Insieme ad Arimani è poi nato anche "Vittoria Arimani", progetto sui giovani sardi con lo scopo di “mettere fine alla fuga obbligata di più generazioni che, per mancanza di prospettive, sono obbligate ad andare all'estero per cercare lavoro”.

“Con i giovani della Sardegna il mio lavoro è gratuito. Metto a disposizione la mia conoscenza, il mio studio e i mezzi che ho a disposizione, affinché tutti i ragazzi possano apprendere e tramandare continuando a conservare la nostra identità”, la conclusione.

(Unioneonline/v.l.)

