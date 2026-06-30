Ha scritto per «Vogue». Ha lavorato con Marco Paolini, Bruno Bozzetto, “Topolino”. Fa il copywriter, è capitato di vederlo in tv come esperto di parole. Da oltre dieci anni vive con un maggiordomo immaginario — e ne ha scritto tanti libri, Vita con Lloyd. Nel suo primo romanzo, il sospettato principale è uno scrittore di poca fama. Curiosa scelta, per uno che di parole ne ha vendute a centinaia di migliaia. Ora Simone Tempia porta la sua prima prova di narrativa alle con un tour esclusivo per il Club Jane Austen Sardegna: Gran Galà con Delitto (Garzanti). Tre date consecutive, giovedì 2 luglio a Cagliari, venerdì 3 luglio a Nuoro, sabato 4 luglio a Sassari.

Una contessa che detesta il genere umano invita a cena un gruppo di ospiti che si disprezzano tra loro. Fuori posto, uno scrittore di poca fama. Prima ancora che arrivi l’antipasto, la contessa è morta nel suo studio. La villa è isolata dalla neve. La linea è muta. La strada è sepolta di bianco. Tutti gli indizi puntano verso lo scrittore — la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare le parole sa anche far parlare gli altri. Di ciò che avrebbero tenuto sepolto per sempre. Di segreti che il tempo ha solo nascosto, in attesa.

Autore da oltre 200.000 copie tra i lavori precedenti, Tempia costruisce un giallo classico e preciso — una sola notte, una villa, nessuna via di fuga— dove le risposte sono già tutte lì, sotto gli occhi del lettore. Di quale lettore? Di quello che sa aspettare.

Giovedì 2 luglio, alle 19.00, l’appuntamento è al Giardino d’Inverno del Teatro Doglio di Cagliari. Con l’autore dialoga Piergiorgio Pulixi. L’evento è realizzato con il contributo del Comune di Cagliari, in collaborazione con la Libreria Mondadori Bookstore I Mulini e Palazzo Doglio.

Venerdì 3 luglio, alle 21.00, al Giardino Spazio Ilisso di Nuoro. Con l’autore dialoga Giuseppe Deiana. In collaborazione con la Libreria Mieleamaro Ubik e Spazio Ilisso.

Sabato 4 luglio, alle 19.00, all’Auditorium Ex Ma.Ter di Sassari. Con l’autore dialoga Emiliano Longobardi. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Sassari, in collaborazione con Koinè e la Libreria Azuni.

Quegli stessi giorni il Club di Jane Austen Sardegna porta in Sardegna anche Francesca Giannone — 3 luglio a Cagliari e 4 luglio a Sassari — e Stefania Auci, 5 luglio a Cagliari e 6 luglio a Sassari. L’estate comincia.

«L'appuntamento con Simone Tempia è oramai immancabile. Seguito dal club sin dal suo esordio in libreria, non poteva mancare in apertura delle anteprime dell'undicesima edizione del Festival del Club di Jane Austen con il suo nuovo progetto letterario. Il nostro è un sostegno reciproco e una stima che si rinnova di anno in anno», dichiara Giuditta Sireus, fondatrice del Club di Jane Austen Sardegna e direttrice artistica del festival.

Ingresso gratuito. Prenotazione su Eventbrite.

Le Anteprime del Dicembre Letterario sono un’iniziativa del Club di Jane Austen Sardegna nell’ambito dell’XI edizione del festival, realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e della Fondazione di Sardegna.

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