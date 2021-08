Vittorio Sgarbi torna in Sardegna, con due eventi patrocinati dalla Città Metropolitana di Cagliari in collaborazione con la Cooperativa Poggio dei Pini.

Il critico d'arte sarà lunedì 30 agosto a Poggio dei Pini, dove terrà la lectio magistralis "La Bellezza - Da Caravaggio al viadotto di rara bruttezza" nello scenario naturale del lago grande, e martedì a Cagliari nell'arena spettacoli di Piazza Nazzari con "La Bellezza - Da Caravaggio ai giorni nostri".

Nella tappa di Poggio dei Pini, Sgarbi si soffermerà in particolare sul "viadotto di rara bruttezza", il mega ponte di cemento armato che nelle intenzioni dei progettisti avrebbe dovuto sovrastare il lago della frazione di Capoterra in un'area sottoposta a un duplice vincolo paesaggistico, e che nel 2017 fu aspramente osteggiato non solo dai residenti ma anche dal critico d'arte.

