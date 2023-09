La Sardegna ricorda il grande autore televisivo, sceneggiatore e genio della creatività Marcello Marchesi, con un premio a lui intitolato che vedrà la cerimonia di premiazione svolgersi a Setzu il 30 settembre. Proprio nel piccolo paese della Giara Marchesi trovò moglie e qui trascorreva le vacanze e si ritirava, anche per lunghi periodi, per scrivere programmi, libri e canzoni.

Promotori del Premio Marcello Marchesi, in tributo al celebre pubblicitario, tra i protagonisti dei primi Caroselli della Rai monocanale in bianco e nero, Maurizio Porcelli, ideatore dell'appuntamento, il Comune di Setzu guidato dal sindaco Sandro Palla, Massimo Marchesi presidente dell'Associazione "Marcello Marchesi" e l'Associazione Isolarte, organismo di promozione sociale e culturale attivo con iniziative a cavallo tra letteratura, musica, arte, cinema e spettacolo, nata per promuovere gli illustri personaggi della Sardegna che hanno lasciato un segno indelebile nella memorie delle comunità e dei territori. Il clou del Premio sarà il 30 settembre a Setzu con inizio alle 17 nella biblioteca Comunale intitolata proprio a Marchesi, dove saranno consegnati i riconoscimenti speciali alla carriera a celebri personaggi di fama nazionale.

Il Premio per la sezione letteratura è stato attribuito allo scrittore e giornalista cagliaritano Francesco Abate, oggi tra gli autori di punta della casa editrice Einaudi.

(Unioneonline/l.f.)

