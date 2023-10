Grande attesa a Settimo San Pietro per Malavaxia, giunta alla 12esima edizione e organizzata dal Comune con la collaborazione delle associazioni locali e della Fondazione Sardegna.

L’appuntamento è da venerdì a sabato. La festa s arà occasione di ritrovo e divertimento per la comunità e per tutto il territorio, con la degustazione, folk, musica, sfilate fra le vie del paese, la presentazione e la premiazione delle migliori malvasie. Saranno sommelier di Settimo a decidere in merito. Saranno tre giorni di laboratori, cultura ed enogastronomia.

«C’è grande attesa in paese», commenta il sindaco Gigi Puddu: «Ci aspetta un bel weekend all’insegna dell’accoglienza e delle tradizioni settimesi, con uno sguardo particolare verso lo sviluppo del territorio che può prendere spunto anche dalla valorizzazione delle produzioni locali: la Malvasia fa parte della nostra storia».

IL PROGRAMMA

Si inizia venerdì a Casa Dessy con la gara delle Malvasie. Seguirà un momento per la riflessione con il dibattito sulla situazione attuale della malvasia e sui vigneti di Settimo San Pietro. Durante la serata sarà anche possibile ammirare e votare i disegni dei bambini delle scuole elementari, invitati a partecipare anche quest’anno al concorso “La mia Festa della Malvasia”.

Sabato sera potranno essere visitate le eleganti case in terra cruda e i magasinus.

Saranno sette i magasinus dove si potranno gustare le malvasie, tutte di quattordici vinificatori locali: in ogni magasinu, i visitatori potranno deliziarsi con piatti tipici e gustose novità, tutte legate al prodotto centrale della festa e agli ingredienti tradizionali del territorio.

Ci sarà anche modo di andare a ritmo: la musica dal vivo sarà protagonista con l’associazione musicale Giuseppe Verdi Street Swing Rock Band di Muravera diretta dal maestro Bax Talani, che si esibirà in uno spettacolo itinerante tra le vie della rassegna.

Appuntamento alle 21 in Casa Dessy, come sempre, dove saranno proclamati i nomi delle tre malvasie vincitrici della gara, secondo il giudizio degli esperti.

Fra le vie centrali e Casa Dessy saranno presenti numerose bancarelle di artigianato artistico, prodotti enogastronomici ed esposizioni sulla Settimo di una volta.

Sempre in Casa Dessy potrà essere visitata la mostra La mia Festa della Malvasia, seconda edizione del concorso creativo che ha coinvolto i bambini delle scuole elementari alle prese col racconto – per testi, per immagini o in qualunque altra modalità – della festa e del vino. Per tutta la serata i visitatori saranno invitati a votare la propria opera preferita.

Domenica, la giornata finale: la mattinata sarà dedicata ai bambini in Casa Dessy, con uno spettacolo a cura di Cristina e Francesca Cara, dalle ore 10:30. In programma anche il primo Torneo di biliardino Malavaxia. Alle 11.30 ecco la musica, grazie all’esibizione itinerante del coro polifonico Serpeddì di Sinnai, pronto a far circolare le note tra le vie di Settimo San Pietro.

Dalle 13, il pranzo dedicato alla comunità, con i piatti tipici della tradizione settimese all’interno dei magasinus. Il pomeriggio invece sarà dedicato ai vari vincitori, con la premiazione degli elaborati artistici dei bambini per il concorso La mia Festa della Malvasia, a partire dalle 16:30 nella Casa Dessy; e con le semifinali e le finali del torneo di biliardino. In via Gramsci, dalle 16:30, le coppie andate avanti nel torneo si sfideranno per decretare i due giocatori più forti del paese.

Grande chiusura, tra le mura di Casa Dessy, con il Drum Circle: il Centro di Aggregazione Sociale di Settimo San Pietro coinvolgerà i presenti in un concerto collettivo con le percussioni. Chiunque è invitato a partecipare con ciò che trova in casa, dalle bacchette ai semplici barattoli, ogni strumento è valido per partecipare a questo evento di musica fatta in maniera unanime. Ma chi non trova nulla in casa non si preoccupi: i percussionisti avranno bisogno del sostegno di tutti, anche con il semplice battito delle mani.

