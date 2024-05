Sarà presentato domani a Settimo San Pietro il libro "Nuraghi, sillabe del cosmo". L'iniziativa è dell'associazione "Jenna Arcana onlus", in collaborazione con l’associazione "Agorà Nuragica" e col patrocinio del Comune.

L'appuntamento è per l'undici maggio alle 18,30 a Casa Baldussi, in via Garibaldi. Nel libro si affronta l’idea della costruzione nuragica come appartenente alla sfera sacrale piuttosto che profana.

«L'obiettivo della serata - dice la presidente dell'associaizione Arcana, Paola Palmas - è quello di contribuire a conservare un patriminio straordinario in Sardegna come quello dei nuraghi. Monumenti presenti in gran arte del territorio isolano e ancora in gran parte da valorizzare».

Interverranno come ospiti l’ingegnere Paolo Littarru, ingegnere ambientale e studioso di Archeoastronomia, Mauro Peppino Zedda studioso di astronomia culturale e Paola Palmas dell'associazioen "Arcana". Sarà presente anche lo studioso Franco Laner, architetto italiano, che è stato professore ordinario di tecnologia dell’architettura presso lo IUAV (Istituto universitario di architettura di Venezia).

L’evento è aperto al pubblico e la partecipazione è libera.

