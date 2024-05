Sarà presentato a Settimo San Pietro il libro “Nuraghi, sillabe del Cosmo”. L'iniziativa è dell'associazione "Jenna Arcana onlus", in collaborazione con l’associazione "Agorà Nuragica" e col patrocinio del Comune.

L'appuntamento è per l'undici maggio alle 18,30 a Casa Baldussi, in via Garibaldi. Nel libro si affronta l’idea della costruzione nuragica come appartenente alla sfera sacrale piuttosto che profana, quindi al di la della semplice idea di costrutto architettonico.

«L'obiettivo della serata - dice la presidente dell'associaizone Arcana, Paola Palmas - è la conoscenza e la conservazione, nonché la valorizzazione del monumento simbolo della terra sarda visto come inestimabile patrimonio. Sarà presente lo studioso Franco Laner, architetto italiano, che è stato professore ordinario di tecnologia dell’architettura presso lo IUAV (Istituto universitario di architettura di Venezia)».

La serata si svolgerà in una location d’eccezione scelta appositamente per l'occasione, la casa Baldussi, tipica casa campidanese dal 2015 presente nel catalogo dei beni culturali, come rappresentanza tipica dell’abitare la tradizione, il cui ingresso per gli ospiti si trova in via Garibaldi 27 a Settimo.

Interverranno come ospiti l’ingegnere Paolo Littarru, ingegnere ambientale e studioso di Archeoastronomia, Mauro Peppino Zedda studioso di astronomia culturale e Paola Palmas dell'associazioen "Arcana".

L’evento è aperto al pubblico e la partecipazione è libera.

