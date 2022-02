È morto lo storico fotografo di Senorbì, un vero esperto della riproduzione fotografica che sviluppava direttamente secondo i metodi tradizionali della camera oscura. Costantino Carracino aveva 94 anni, compiuti alla fine dello scorso mese di gennaio. Nel suo mestiere è stato un vero pioniere, titolare di uno storico studio fotografico situato nel cuore del paese, in via Carlo Sanna.

Nato a Pollica (in provincia di Salerno, in Campania) il 16 gennaio del 1928, giovanissimo si è trasferito in Sardegna. È stato tra i primi due fotografi professionisti di Senorbì (l’altro era Ignazio Puddu, morto un anno fa all’età di 87 anni), con i suoi scatti ha accompagnato la crescita e la trasformazione del centro della Trexenta da piccolo paese dedito ad agricoltura e allevamento alla cittadina del commercio e dei servizi che è tuttora.

Tantissimi in Trexenta lo avevano scelto per immortalare i momenti più importanti della loro vita, dai battesimi, alle comunioni e alle cresime, oppure ai matrimoni o solo per un ritratto nel suo studio fotografico dove erano esposti alcuni tra i suoi scatti più belli. Gli è stata dedicata una pagina nel libro "Senorbì - Segmenti di memoria nel solstizio d'estate: arti, mestieri e professioni" pubblicato dall'amministrazione comunale alcuni anni fa. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara, a celebrare la messa funebre sarà il parroco don Nicola Ruggeri.

