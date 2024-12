Musica elettronica per un concerto rock che si inserisce nel ricco calendario degli eventi natalizi organizzati dal Comune di Sennori. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Sassu annuncia la speciale iniziativa XMastone, un evento dedicato alla musica elettronica, organizzato in concomitanza con la manifestazione “Nadale in Carrela”, in programma sabato 21 dicembre, dalle ore 16 fino a tarda notte.

La manifestazione si svolgerà negli spazi suggestivi della ex cava di tufo, con DJ d’eccezione: Pastro, Nazar, Nicola Contini e Fabrizio Careddu. L’ingresso è libero e sarà possibile godere di food & drink durante tutta la serata. L’evento è realizzato in collaborazione con: Servizio Civile Universale, Proloco Sennori, Salude & Trigu, Camera di Commercio di Sassari, Barbados.

Il 21 dicembre andrà in scena “La notte bianca sennorese” che prevede una serie di eventi con le Domus di Babbo Natale nell’orto del beneficio parrocchiale, seguiranno degustazioni enogastronomiche, i mercatini al coperto, musica e intrattenimento.

