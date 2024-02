Da Sennariolo a New York per promuovere le prelibatezze agroalimentari tipiche del Montiferru e Planargia. Hanno portato un po’ di buon cibo della Sardegna nella Grande Mela gli chef Gianluca Del Rio e Patrizia Sulas, marito e moglie titolari della locanda La Rosa dei Venti di Sennariolo, in visita al ristorante River Deli a Brooklyn.

Una trasferta mirata e gustosa dei due cuochi sennariolesi, per far conoscere l’olio extravergine, il miele e la pasta di grano duro e altre bontà del Montiferru e Planargia ai gourmet newyorkesi, che da quindici anni frequentano il locale di Andrea Mocci e della moglie Giovanna Fadda, originari di Cagliari.

Prodotti che titillano il palato e che presto sbarcheranno periodicamente nella città che non dorme mai. Il River Deli, aperto solo a cena, si affaccia sulla baia del fiume Hudson, proprio di fronte a Manhattan, il cuore finanziario della Grande Mela.

«Eravamo in vacanza nella metropoli americana – spiegano Del Rio e Sulas – e abbiamo deciso di visitare questo caratteristico locale sardo, di cui già avevo sentito parlare. Così ho potuto apprezzare l’arte culinaria di Andrea e Giovanna, dopo di che abbiamo deciso di collaborare per questa promozione di prodotti sardi, che sono molto ricercati a New York».

Mocci già propone ai suoi affezionati clienti pietanze rigorosamente sarde, su tutti i Malloreddus alla campidanese, polpo in salsa di cipolle, pecorino, salumi e acqua smeraldina. Ora aggiungerà anche altri manicaretti con i gustosi alimenti montiferrini per delibare gli esigenti avventori del River Deli.

La Rosa dei Venti, che sorge adagiata nella dolce collina di Santa Vittoria poco fuori da Sennariolo, è sulla breccia ormai da oltre vent’anni, apprezzata da tanti gourmet sardi. Ha conquistato tanti riconoscimenti: l’ultimo in ordine di tempo, a ottobre scorso, la chiocciolina di Slow Food come migliore osteria d’Italia della Provincia di Oristano. Il ristorante si distingue per qualità e innovatività delle pietanze: proposte fresche, antiche ricette rivisitate dai due chef con i gustosi prodotti dell’agricoltura del territorio e valorizzate con erbe spontanee, ortaggi, carni di razze locali e formaggi. Ora un po’ del gusto e dei sapori della Rosa dei Venti saranno apprezzati anche a New York.

