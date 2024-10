Da sabato 26 ottobre con inaugurazione alle 17.30, il Museo del Territorio ospita la mostra “ Mare Nostrum, navi e navigatori tra Sardegna e Mediterraneo nell’antichità”. L’evento è promosso in collaborazione con il Comune di Ittireddu, le associazioni Sardinia Romana e Iloi, il Comune di Sedilo.

“La mostra- evidenzia la presidente di Iloi Giuseppina Carta- racconta in maniera semplice e con un taglio didattico la storia e il ruolo della Sardegna a cominciare dall’epoca pre nuragica, passando per l’età nuragica, per arrivare all’età romana. La caratteristica principale – aggiunge- è il suo taglio didattico, con pannelli di facile lettura, anche per chi non conosce le vicende millenarie e la storia della Sardegna.

Contiene riproduzioni in scala di navi romane e copie fedeli di reperti, bronzetti figurati, navicelle, armi ritrovati in aree del Mediterraneo lontane dall’Isola. Il carattere della mostra - sottolinea la presidente Carta- risponde in pieno a uno degli intenti fondamentali della nostra associazione, cioè la capacità di aprirsi soprattutto ai più giovani, alle scuole del territorio, perché si diffonda sempre più la consapevolezza della grande ricchezza del nostro patrimonio storico culturale”.

