C’è un’autrice sarda sul podio dei vincitori del Premio letterario internazionale Emily Dickinson: la scrittrice e poetessa cagliaritana Carmen Salis si è classificata al secondo posto nella sezione dedicata all’ingegner Ruggiero Cenere. La scrittrice, capoterrese d’adozione, era in gara con “Gianna, lei era mia sorella”. Con la stessa opera, Salis aveva conquistato anche il secondo posto al concorso letterario dedicato alla memoria della giornalista del programma televisivo “Le iene” Nadia Toffa: lo scorso anno, invece, grazie alla raccolta di poesia “Cose che ho scritto senza titolo”, aveva trionfato alla VII edizione del Premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella. “Sono molto felice di questo nuovo riconoscimento – racconta Carmen Salis -, parlare di Gianna oltre i confini regionali è sempre molto emozionante, ho scritto questo libro per ricordare la sua storia, e la sua vita vissuta combattendo con la schizofrenia. Raccontare la storia di mia sorella, che poi è la stessa dei tanti malati psichiatrici, persone che noi tutti abbiamo il dovere di proteggere e far sentire parte della società, è stato un privilegio”.

