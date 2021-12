Raro ritrovamento nell’Inghilterra centro-meridionale. Nell’area del Cotswolds sono stati scoperti i resti di cinque mammut dell’era glaciale in uno “straordinario” stato di conservazione.

Sono due adulti, due giovani e un cucciolo. Gli scheletri, che risalgono a circa 200mila anni fa, sono stati portati alla luce vicino a Swindon, nel Wiltshire, insieme agli strumenti usati dai Neanderthal, che probabilmente hanno cacciato queste bestie da 10 tonnellate.

Sarà ora un documentario della Bbc One a presentare la scoperta nel filmato dal titolo “Attenborough and the Mammoth Graveyard” che andrà in onda il 30 dicembre. Il documentarista britannico David Attenborough e il biologo evoluzionista Ben Garrod si uniscono agli archeologi dell'organizzazione DigVentures per filmare gli scavi.

Ma gli esperti concordano sul fatto che il Cotswolds sarà luogo di ritrovamento di ulteriori resti di mammut perché per ora è stata esplorata solo una cava di ghiaia, mentre il sito è molto vasto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata