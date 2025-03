Dante a Sassari per la Generazione Z. Cresce l’esperimento della scuola Montessori di via Satta, inclusa nell’istituto comprensivo San Donato, che ha scelto il Sommo Poeta per un’originale messinscena ispirata alla Divina Commedia. “Dante Cringe” è il titolo dello spettacolo rappresentato ieri nella sede Auser di Largo Monache Cappuccine da 14 ragazzi delle classi seconda e terza A della scuola secondaria di 1° grado e che è stato guidato dai tre insegnanti di sostegno Rita Fiori, Ilaria Fundoni e Angelo La Licata. «È un lavoro nato- spiegano- dalle osservazioni dei ragazzi e tanti spunti sono emersi durante le lezioni». Nella rappresentazione abbonda il gergo giovanile, spesso anglofono, da “ghostato” a “dissing”, con cui i personaggi del poema sono visti attraverso la lente del mondo dei cosiddetti “Centennials”.

«Attraverso la didattica attiva e partecipata si è cercato di avvicinare Dante ai giovani e noi siamo cresciuti insieme a loro». Beatrice diventa così una loquace teenager armata di cellulare, Ulisse un coraggioso viaggiatore ma anche un traditore seriale mollato da Penelope, e non mancano i passaggi di un “maranza” in catenina e le spiegazioni sulla terminologia dedicate ai “boomer” in sala. “Abbiamo cominciato l’anno scorso con un lavoro sui poemi classici- aggiungono i tre docenti- e un’opera su Pandora in versione femminista. Ora ci ha chiamato il liceo Azuni per rappresentare Dante Cringe nel teatro civico per l’imminente Dante Day”.

Alla fine del lavoro i ragazzi passano con il cappello in mano raccogliendo l’obolo. «È un modo per autofinanziare la prossima gita scolastica a Napoli in cui faremo un gemellaggio con una scuola Montessori». Intanto l’istituto di San Donato, guidato dalla dirigente Patrizia Mercuri, si conferma come una delle realtà didattiche più fertili del capoluogo turritano. «Abbiamo appena ricevuto- riferisce Mercuri- 95mila euro dalla Fondazione di Sardegna per il progetto “Scuola bene comune” che permetterà di lavorare, soprattutto nel periodo estivo, con tante associazioni e tra le attività previste ci sarà anche il cinema all’aperto nel cortile di San Donato».

