Colpisce un bambino ogni 2.500 e un individuo su 25 è portatore sano. La fibrosi cistica è una malattia genetica, cronica e degenerativa con prognosi severa, che colpisce il pancreas, il fegato, i polmoni e le ghiandole sudoripare.

Un laboratorio di animazione teatrale con uno spettacolo finale sul palcoscenico può essere uno strumento cruciale per esprimere le emozioni di pazienti, familiari e operatori, ma anche per accrescere una sensibilizzazione sul tema tra la popolazione, che spesso non ha la consapevolezza di quanto sia complicato gestire anche solo le cure.

L’assemblea dei soci della Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna ODV ha approvato il bilancio sociale e i programmi del 2023. Tra le iniziative c'è anche il laboratorio di animazione teatrale che verrà promosso negli spazi del Teatro Astra di Sassari in collaborazione con la compagnia locale La Botte e il Cilindro e l’associazione Materia Grigia.

L’iniziativa del laboratorio teatrale, della durata di otto mesi fino al gennaio del 2024, è rivolta a pazienti, familiari e operatori, con l’obiettivo di favorire, tramite un canale artistico, l'espressione dei vissuti attraverso il divertimento e il piacere e la sperimentazione di nuove possibilità comunicative e relazionali.

Il laboratorio teatrale prevede due fasi. La prima sarà dedicata al gioco e verranno approfonditi aspetti legati alle camminate, al gesto e alla mimica per la scoperta delle potenzialità del nostro corpo, al ritmo e alla fantasia, all’ascolto e alla produzione di suoni e di musica, e alla voce. Ma anche alla nascita di un personaggio, alle situazioni e alle caratterizzazioni. La seconda fase, invece, si concentrerà sulla storia/testo, ovvero sulla creazione dei quadri con “entrate” e “uscite” dei personaggi, sulla scelta del contesto e delle “situazioni”, sull’invenzione dei personaggi stessi e sul montaggio dei quadri della storia/testo. Tutto questo accompagnerà i partecipanti al laboratorio alla rappresentazione finale.

