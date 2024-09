La musica raccontata tra concerti e aneddoti, analizzata da chi la suona e da chi la segue come critico. Il festival letterario Fino a leggermi matto, organizzato dalle Ragazze Terribili, è tutto questo e anche di più come dimostra il sontuoso cartello programmato dal 3 al 6 ottobre a Sassari, con l'Ex-Ma.Ter (l'ex mattatoio comunale) come luogo di elezione, ma non l'unico.

Davvero tanti gli appuntamenti. Eccone alcuni. Giovedì 3 ottobre c'è Cristiano Godano, frontman dei marlene Kunts. Venerdì 4 arriva Carlo Massarini, che negli anni '80 con Mister Fantasy inventò un format futuristico per una trasmissione diventata cult. Sabato la storia degli Smiths con il live di The Niro.

Dopo la quattro giorni, altri due appuntamenti: il 13 ottobre, nel foyer del Teatro Verdi di Sassari, Enrico De Angelis ed Enrico Deregibus per il lavoro dedicato a Luigi Tenco; il 26 novembre sempre al Verdicon l’attesa tappa (unica in Sardegna) del tour 2024 dello scrittore Alessandro Baricco e il suo Abel concerto.

