Aperture straordinarie con ingresso gratuito domani e domenica, ma soprattutto attività pensate per bambini e ragazzini, accompagnati dai genitori. A Sassari due le proposte, sotto il coordinamento della Direzione Regionale Musei Sardegna.

La prima “Caccia al reperto” nel Museo Nazionale "Giovanni Antonio Sanna", sabato dalle 9 alle 13. Sarà una mattinata nel segno del divertimento e della condivisione, quella offerta dal Museo, dove aiutati dalle brochre sarà possibile anche visitare la collezione permanente e la mostra “La forma dell’oro”, esposizione che racconta, attraverso oggetti e ornamenti, storie di popoli dell’Italia antica.

La Pinacoteca Nazionale di Sassari propone sia domani che domenica dalle 10.30 alle 13 alcuni laboratori didattici e un evento dedicato a Maria Lai, dal titolo: Sughero, paglia, piume. Maria Lai e l’Arte Povera. I

Laboratori sull’Arte Povera sono destinati non solo ai più piccoli e declinati in diverse forme operative, per stimolare la creatività e la riflessione sull’arte contemporanea e i suoi linguaggi e per rielaborare i materiali utilizzati, con l’inserimento nell’opera di ‘oggetti trovati’ come paglia, sughero e piume.

