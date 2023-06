L’Associazione CCN Centro Cavour “tira la volata” alla Cavalcata Sarda – già rinviata di qualche giorno causa maltempo - e ribadisce la sua presenza al fianco ed a sostegno della città di Sassari.

Lo farà, ancora una volta, attraverso lo sviluppo di una delle sue ormai consuete attività in formato intervento, impatto zero sull’esistente ma impattati (in positivo) sul miglioramento del fruire dello spazio cittadino e delle condizioni di vita della cittadinanza.

Così sarà a partire dal 2 e sino al 10 giugno in via Cavour: questo sarà “Primavera d’Arte in Centro Cavour”, un bouquet di eventi in formato mostra permanente ospitata negli storici androni degli antichi palazzi della via del centro sassarese, che sarà inaugurata il giorno prima della Cavalcata Sarda e proseguirà poi per l’intera settimana.

Una mostra collettiva, diffusa e varia di vari artisti locali, declinata (per ora) in fotografia e pittura che avrà come sfondo l’atmosfera creata da mura e spazi di palazzi ottocenteschi come quello Pilo, Frau, Calvia, Multineddu e Demurtas. Il 3 e il 4 giugno poi, la Boutique Macciocu ospiterà nel suo giardino interno le opere della poliedrica artista Caterina Puggioni realizzate con materiale di riciclo, una degustazione olfattiva in omaggio alla Sardegna e la degustazione “1 Sorso” di vini Bagella.

