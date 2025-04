Venne fucilato dai Savoia nel 1833 per non avere rivelato i nomi dei commilitoni ai quali aveva diffuso le idee della "Giovine Italia" di Giuseppe Mazzini. Il patriota Efisio Tola resta uno dei grandi personaggi sassaresi poco noto ai suoi concittadini, fratello del più conosciuto Pasquale. Per ricordarlo e farlo conoscere meglio si terrà domani una serata al Teatro Astra, a partire dalle 18.

Organizzata dalla sezione Ami "Efisio Tola & Alberto Maria Saba" insieme alla Compagnia Teatro Sassari, la serata sarà presentata da Giuseppe Losito. Alle 18 Cosimo Filigheddu proporrà la biografia di Efisio Tola, ufficiale del Regno di Sardegna, imprigionato e dopo ucciso su ordine del re Carlo Alberto.

Alle 19 la pièce teatrale "Perdona Efisio. Tuo fratello Pasquale" per la regia di Mario Lubino, che sarà sul palco insieme a Teresa Soro, Alberto Lubino e Claudio Dionisi.

