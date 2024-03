Uno spettacolo sulla pulzella di Orleans, simbolo di emancipazione e coraggio, e un incontro sulla condizione delle donne iraniane. Doppio evento venerdì e sabato a Teatro Astra di Sassari, grazie alla collaborazione tra la compagnia “La botte e il cilindro”, i Bertas, l’Associazione “NoiDonne 2005” e Afsaneh Seyed, laureata all'Università di Teheran.

Venerdì e sabato alle 20.30 andrà in scena “Giovanna d'Arco”. A interpretare l’eroina francese sarà l’attrice Luisella Conti per la regia di Pier Paolo Conconi che ha curato anche la scrittura scenica e i testi del progetto. «Abbiamo scelto l’8 marzo – dice Conconi - per raccontare questa storia perché Giovanna è l’emblema di tutte le donne che amano la vita e la libertà. Anche per questo, vogliamo accostare la sua immagine alla vicenda delle donne iraniane e al loro percorso di emancipazione».

Sabato 9 marzo, sempre al Teatro Astra, alle ore 11, l’iraniana Afsaneh Seyed terrà un incontro sul tema “Donna - Vita - Libertà” lo slogan che anima le città iraniane in cui le donne manifestano contro il regime.

