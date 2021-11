Cresce il concorso, cresce il numero e soprattutto la qualità dei partecipanti al Premio Letterario Internazionale Città di Sassari che ha celebrato la XIV edizione nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari. Parte integrante del Festival Internazionale organizzato dal POP (Progetto Ottobre in Poesia), il Premio Letterario ideato da Leonardo Omar Onida ha già raccolto nei suoi 14 anni di vita oltre 4.000 volumi, 12.000 poesie e 600 racconti.

Questi i vincitori dell’edizione 2021.

Nella sezione A, Edito Poesia – Premio Angelo Mundula ha vinto il poeta aostano Umberto Druschovic con “Le parole del vento”. Menzione d'onore per “Una nue ‘e orrosas” del sardo Eliano Cau.

Nella sezione B intitolata a Maria Carta e riservata alle poesie inedite successo per “Esserti lacrima” di Alessandro Izzi, di Gaeta. Sul podio anche “E ti troverò lungo il cammino” di Vittorio di Ruocco e “Figlia” di Costantino Pes, di San Teodoro.

Per la narrativa, sezione C, il Premio Salvatore Mannuzzu è andato a Maria Felicetti di Buccinasco per “La cena filosofica”.

Infine nella sezione D, C’era una volta .. e c’è ancora (racconto o filastrocca per bambini), la giuria ha premiato Luigi Brasili, di Cerveteri, per “Filastrocca dell'acqua”. Menzione d'onore al sardo Vincenzo Sotgiu per “Il volo libero”.

Da ricordare che, oltre alla Giuria del Premio, è stata coinvolta la “Giuria scuole” composta da quattromila studenti appartenenti a istituti d’istruzione superiore di tutta la Sardegna: Liceo classico Canopoleno (SS), Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy” (SS), Liceo scientifico “M. Paglietti” (Porto Torres), IIS “A. Segni” (Ozieri) – Liceo Azuni (Sassari) – Liceo Scientifico Marconi, Istituto Tecnico Agrario “Pellegrini” (SS), Scuola media di Cargeghe.

