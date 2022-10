Sarà una notte di Halloween ricca di appuntamenti, quella organizzata dal Comune di Sarroch in collaborazione con le associazioni del paese: lunedì, a partire dalle 16, a Villa Siotto, ci sarà spazio per una serie di attività dedicate ad adulti e bambini.

“Brividi in Villa”, questo è il titolo dell’evento, prenderà il via alle 16 con l’appuntamento dolcetto o scherzetto organizzato per i più piccoli: contestualmente, verranno inaugurati i mercatini con i commercianti e gli hobbisti del paese, e i truccatori horror.

Alle 17, animazione e festa in maschera per i bambini; alle 19 appuntamento con is contus de animeddas. Alle 20, spazio alla cena con delitto: dalle 22, dj set e party in maschera: a mezzanotte partirà la caccia al tesoro. Ad affiancare il Comune nella realizzazione della notte di Halloween, il Centro commerciale naturale S’Arrocca; Giustizia & Libertà, Pro loco e L’Officina delle idee.

