Tutti i Comuni della Sardegna per la prima volta insieme per parlare del percorso di valorizzazione del patrimonio nuragico sardo e dell’istanza Unesco per il riconoscimento mondiale del valore dei nuraghi. L’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, al termine di un lavoro durato più di due anni, ha presentato al Ministero della Cultura la bozza preliminare del dossier progettuale basato sullo studio di 32 siti, che rappresenta la base per l’ulteriore avanzamento dell’istanza verso Parigi.

Bozza e progetto complessivo, dal titolo “Sardegna isola dei nuraghi”, che saranno presentati mercoledì 7 giugno ai 377 sindaci sardi, in un appuntamento realizzato in collaborazione con l’Anci, per ottenerne la piena condivisione e raccogliere qualsiasi suggerimento utile.

L’incontro si terrà nella sala conferenze dell’Ex Manifattura di Cagliari, in Viale Regina Margherita, 33, a partire dalle ore 10.

Al meeting parteciperanno, oltre a tutti i sindaci della Sardegna e al Presidente dell’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco” - che con l’Anci e la Fondazione di Sardegna, rappresentata mercoledì dal Direttore Carlo Mannoni, ha promosso l’importante evento - anche l’Assessore regionale dell’Istruzione, Andrea Biancareddu, il Presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana, che con Alberto Urpi evidenzierà il ruolo attivo dei Comuni sardi nel percorso di avvicinamento al riconoscimento mondiale e, infine, la Presidente del Consiglio delle autonomie locali, Cal, Paola Secci.

IL PROGRAMMA – I lavori prenderanno il via alle 10 con i saluti istituzionali. Si proseguirà con l’intervento del Presidente dell’Associazione, Pierpaolo Vargiu, che illustrerà le prospettive e gli obiettivi del progetto e dell’incontro.

Spetterà poi al vice presidente Edoardo Balzarini (socio fondatore Associazione ‘La Sardegna verso l’Unesco’, già Assessore dei Lavori Pubblici) evidenziare il percorso del dossier progettuale Unesco, entrando nello specifico delle prossime importanti tappe in programma. Raffaele Paci, Professore di Scienze e Economiche e statistiche e già vice presidente della RAS, insieme ad Antonello Sanna, socio de “La Sardegna verso l’Unesco” e fondatore della facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari, affronteranno il tema dello sviluppo a partire dal brand “Sardegna, l’Isola dei nuraghi”.

Alla sessione tecnica seguirà quella direttamente legata alle Comunità: la parola passerà dunque ai sindaci e agli amministratori locali che, attraverso la loro esperienza ed esaminando le peculiarità dei propri territori, entreranno nello specifico del percorso di valorizzazione che li vede coinvolti.

“La Sardegna verso l’Unesco” ha presentato l’istanza di inserimento nella World Heritage List dei monumenti della antica civiltà nuragica sarda che, dal novembre 2021, è inclusa all’interno della apposita “tentative list” italiana, redatta dal Ministero della Cultura.

