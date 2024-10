Five Lights, associazione sportiva dilettantistica, mette in piedi “Sardegna Terra Mitica e Inclusiva”, «un progetto culturale che, sotto la spinta delle trasformazioni in atto nella Società, si propone di dare un contributo fattivo alla conoscenza e alla valorizzazione delle diverse attitudini e capacità umane».

L’appuntamento è per domenica 27 ottobre, a La Maddalena, dove gli eventi si svolgeranno tra la Piazza Garibaldi e l’atrio del Civico Mercato. Protagonisti della giornata saranno il Gruppo Folk Arzachena, i Tenores di Bitti e Ladri di Carrozzelle, gruppo musicale formato principalmente da artisti con disabilità; ma ci saranno anche l’esposizione di stand da parte degli artigiani e la Sfilata di Moda con capi realizzati da Antonella Basciu. In particolare, «attraverso i concerti dei Ladri di Carrozzelle – scrive l’associazione Five Lights – ci si propone di presentare percorsi virtuosi caratterizzati dall’espressione delle proprie capacità anche quando queste sono notevolmente limitate da disabilità oggettive e permette di conoscere sotto un’altra luce le diversità, le differenze e le disuguaglianze tra singole persone».

Five Lights nasce nel 2022 e «fonda le sue radici nelle idee, nell'unione, nella passione e nella eterogeneità di 4 donne che credono nelle potenzialità del territorio Sardo e che si pongono come obiettivo, quello di promuoverlo proponendo, offrendo e implementando servizi a disposizione della comunità, attraverso eventi sportivi, culturali e inclusivi».

