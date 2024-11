Per condividere la cultura, la bellezza e le tradizioni autentiche di una delle regioni più affascinanti d'Italia, e far conoscere le meraviglie sarde al Bel Paese, Visit Italy ha dato vita all’iniziativa “Sardegna in Viaggio”. La campagna nasce dall’idea di portare i costumi e le tradizioni millenarie sarde nel cuore delle più importanti città italiane, per raccontare un viaggio che parte dal Nord della Sardegna e attraversa la penisola, passando per Napoli, Roma e Milano. L’obiettivo è quello di cogliere la meraviglia delle persone di fronte al fascino della cultura sarda in luoghi inaspettati. L’emozionante itinerario culminerà con la proiezione di queste immagini a Times Square, la piazza icona di New York.

«Il progetto punta a coinvolgere gli abitanti delle città attraversate in un'esperienza unica e immersiva nella cultura sarda», spiega Ruben Santopietro, CEO e founder di Visit Italy. «Il tutto grazie a video realizzati con l’aiuto di più di 150 persone coinvolte nelle riprese, che hanno fatto rivivere il fascino della tradizione in luoghi di vita insoliti. La tappa finale di New York è volta a far scoprire le bellezze naturali e le tradizioni della Sardegna, con un occhio di riguardo proprio verso il pubblico americano, che negli ultimi anni ha dimostrato un crescente interesse verso la regione».

Un progetto che vede la convalida dell’impegno di Visit Italy, che negli ultimi quattro anni ha lavorato a stretto contatto con la Camera di Commercio di Sassari per la promozione della rassegna Salude & Trigu, un programma nato per destagionalizzare i flussi turistici e attrarre visitatori nei periodi di bassa stagione.

La nuova campagna video prende il via il 13 novembre dal Nuraghe di Torralba. Qui, una sfilata di personaggi in costumi tradizionali celebrerà l'importanza della partecipazione collettiva nel preservare le tradizioni locali. Mostrando il profondo legame con la terra, mentre i suoni e i ritmi dei balli avvolgono l'ambiente, creando un'atmosfera senza tempo. Il 15 novembre sarà il momento di Napoli, la sfilata sarda si fonde con il ritmo vivace della città partenopea. Il profumo del mare e la vivacità delle strade faranno da cornice a un momento di incontro tra due culture mediterranee. La spontaneità dei napoletani si intreccerà alla fierezza dei sardi, creando un connubio unico e irripetibile. Il 18 novembre tocca al cuore della capitale, Roma. La parata attraverserà le strade simbolo della città eterna, e la bellezza di Roma farà da sfondo ai colori e alla tradizione dei costumi sardi.

Il viaggio termina il 20 novembre a Milano, la capitale italiana della moda e del design. Qui, la sfilata sarda si trasforma in un evento iconico, dove la tradizione incontra l’innovazione e l’eleganza. I costumi tradizionali incantano anche la città più stilosa del mondo, creando una narrazione visiva in cui il passato si fonde con il futuro. E dopo aver attraversato l’Italia, il 22 novembre il gran finale a New York, dove la Sardegna incanterà Times Square, il palcoscenico mondiale per eccellenza. Il reel finale sarà proiettato sui maxi schermi, portando la Sardegna e le sue tradizioni nella piazza più famosa al mondo. Un momento unico, in cui la cultura sarda viene celebrata a livello internazionale.

Questa forma di turismo consente di vivere la Sardegna in modo autentico, entrando in contatto diretto con la comunità locale e contribuendo all'economia del territorio. L'iniziativa si inserisce in questo contesto positivo, mirando non solo a incrementare il numero di visitatori in maniera consapevole, valorizzando territori poco conosciuti ma che offrono esperienze autentiche e indimenticabili.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata