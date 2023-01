Anche la Sardegna è stata inserita nel Cammino di Santiago, il pellegrinaggio spirituale più famoso del mondo.

L’annuncio è stato fatto annunciato dal ministro della Cultura maltese Owen Bonnici e dal ministro degli Esteri Ian Borg durante una sessione di informazione pubblica.

Nel percorso sono state incluse inoltre Malta, la Sicilia, Barcellona e Santiago de Compostela.

Il Cammino di Santiago ha come meta la cattedrale di Santiago de Compostela in Galizia, regione della Spagna nordoccidentale, eretta in omaggio a San Giacomo il Maggiore e dove si troverebbero le reliquie dell'apostolo.

L’itinerario ha diversi percorsi in tutta Europa e Papa Alessandro VI lo ha dichiarato, nel 1492, uno dei "tre grandi pellegrinaggi della cristianità".

(Unioneonline/s.s.)

