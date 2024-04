Alghero si prepara a celebrare Sant Jordi, patrono della Catalogna e con lui la Diada Mundial del Llibre i la Rosa, la Giornata del Libro e della Rosa.

In città la ricorrenza del 23 aprile viene festeggiata ormai dal 2011, grazie alla collaborazione tra l'Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya e la Libreria Il Labirinto, senza dimenticare le attività svolte in precedenza da entità culturali algheresi come l'Obra Cultural e Òmnium Cultural. Sin dall'inizio, la manifestazione ha avuto la collaborazione dell'amministrazione, che quest'anno si concretizza con il supporto del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

Lunedì 15 aprile, alle 10, a Porta Terra in occasione della conferenza stampa saranno illustrate tutte le attività culturali che si svolgeranno ad Alghero durante la settimana di Sant Jordi. Col sindaco Mario Conoci, l'assessore alla Cultura Alessandro Cocco e il delegato della Generalitat de Catalunya ad Alghero Gustau Navarro Barba, parteciperanno tutti i referenti delle associazioni che collaborano alla manifestazione.





