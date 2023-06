Il cognome più diffuso in Sardegna è Sanna, con oltre 17mila persone a portarlo. Nel podio trovano spazio anche Piras e Pinna, rispettivamente con 15mila e 12mila. Lo mette in luce la pagina “Origine dei cognomi italiani”, che su Facebook apre un focus sulla nascita di quelli dell’isola.

Molti, spiegano nel post, derivano da toponimi, come il cognome Bitti o Onnis, che nasce come Fonnesu, da Fonni. Ma anche Desogus deve la sua origine al villaggio di Sogus, così come Cherchi è un’eredità dell’antico villaggio Kerki, nella Nurra. Tanti cognomi sardi, invece, sono stati ispirati da animali, da Porcu (maiale) a Cadeddu (cucciolo di cane), passando per Piga (la gazza).

In alcuni casi il riferimento è il patronimico, come Corbeddu figlio di Corbu, in altri lo spunto arriva dalla provenienza della persona: Cossu, ad esempio, nasce come Corsu (corso, della Corsica), e Pisanu rivela proprio l’origine toscana di chi portava il cognome.

All’interno della ricerca, c’è spazio anche per i cognomi più diffusi nelle varie province: in quella di Cagliari il più comune è Melis (solo quinto nel totale della regione, dietro anche a Serra), mentre a Sassari Sanna la fa da padrone, come in tutte le altre province, fatta eccezione per il Sulcis, dove è più diffuso Pinna, e l’Ogliastra, dove spunta Lai: un cognome che, in Sardegna, occupa solo il decimo posto. Sono più presenti, oltre ai cinque già citati, anche Carta, Manca, Meloni e Mura.

