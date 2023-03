Inaugurato questo pomeriggio a San Vito il grande murale in onore di Luigi Lai. Il maestro, visibilmente emozionato, ha ringraziato tutti e ha suonato le sue amate launeddas. Il murale – commissionato dall’amministrazione comunale - è stato realizzato dall’artista Stefano Pani e si trova in via delle Rondini, di fianco alla piazza dove c’è il monumento ai caduti.

Durante l’inaugurazione si sono esibiti i suonatori di launeddas e organetto di San Vito, il gruppo folk e la cantante Gabriella Cambarau. La serata è stata presentata da Gabriele Congiu, autore di una biografia su Luigi Lai. Il sindaco Marco Antonio Siddi ha sottolineato che «San Vito ha davvero il suo profeta in patria, grazie di cuore maestro».

