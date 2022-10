Cinque giorni di festa tra giochi all’aperto, serate a tema e tanto intrattenimento. È la fiera di Lu Suiddatu, la manifestazione ispirata alla antiche tradizioni popolari legate al giorno dei morti che si svolge a San Teodoro da oggi fino a lunedì 31 ottobre.

Dopo il grande successo della prima edizione dello scorso anno, questa sorta di halloween in chiave gallurese torna con un calendario eventi ancora più ricco e articolato, per mettere alla prova le squadre con sfide sempre più originali e divertenti.

I 4 gruppi sfidanti, ognuno con il nome di un mostro della tradizione (Maria Linzolu, Mamma di lu soli, Sulvula e Barrabottu) dovranno cimentarsi in prove di abilità fisica, cultura generale e tradizioni galluresi con l’unico scopo di ingannare Lu pindacchju, il folletto che custodisce il tesoro di Lu Suiddatu.

L’adesione ai team è ammessa solo per i residenti o domiciliati a San Teodoro e la partecipazione dei cittadini anche quest’anno ha coinvolto moltissime agguerrite famiglie. Sotto il profilo turistico la manifestazione nasce anche con l’intento di destagionalizzare gli eventi, evitando quel vuoto tra la fine dell’estate e l’avvio del calendario natalizio, e offre diversi momenti di intrattenimento aperti a tutti, come spiega l’assessora al Turismo, Cultura ed Eventi, Luciana Cossu.

“È un’occasione di gioco ed un modo per i teodorini di ritrovarsi a fine stagione nonché una proposta per i turisti e visitatori, sempre più numerosi, che scelgono San Teodoro in questo periodo”.

Si parte oggi pomeriggio con l’ingresso trionfale delle squadre dai 4 angoli della piazza e la vestizione dei mostri. Domani la kermesse entrerà nel vivo con il torneo di padel, il quiz di l’Omu di Mezu e la serata tradizionale a cura dell’Auser di San Teodoro e il Coro di L’Aldia. Sabato 29 ottobre i più sportivi si cimenteranno nelle tre prove di corsa coi sacchi, tiro alla fune e ruba bandiera, l’edizione 2022 prevede le stesse gare a circuito anche per i bambini.

A chiudere la giornata di sabato la grande mascherata collettiva a tema anni ’50 con l’elezione del re e la reginetta della serata. Domenica 30 al mattino si parte con la Cilca, la grande caccia al tesoro che, indizio dopo indizio, tutti rigorosamente in gallurese, porterà le squadre in diverse stazioni dislocate lungo tutto il territorio comunale ed in serata nuovamente tutti in maschera per la festa revival. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Villaggio di Offollè con il patrocinio del Comune e si chiuderà lunedì 31 alle 17 con il grande Halloween party.

