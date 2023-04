Cultura, sport e musica.

Il calendario eventi predisposto dall’Assessorato al Turismo del Comune di San Teodoro è un mix di proposte variegate per intrattenere i primi turisti della stagione 2023, con alcuni eventi molto attesi anche dai residenti.

Dopo l’ottima prova generale del weekend di Pasqua, con moltissime presenze registrate nelle diverse strutture ricettive già aperte, il centro gallurese dà ufficialmente avvio alla stagione degli eventi. Si parte sabato 22 alle 21 presso il Teatro La Cupola con lo spettacolo “Diverso da Chi? Pensiero Stupendo”, saggio finale del laboratorio teatrale diretto da Giovanni Carroni, mentre lunedì 24, sempre al teatro comunale si svolgerà un convegno dal titolo “Immagini olimpiche. Un Sogno che diventa realtà”.

Come ogni anno per la giornata del 25 aprile si svolgerà uno tra gli eventi sportivi più attesi e partecipati della primavera teodorina, “Currendi in Pischera - VII Torneo del Fenicottero – V Memorial Alberto Ventroni“, la gara podistica organizzata dall’Atletica San Teodoro che avrà luogo lungo i sentieri naturalistici della splendida Laguna.

Dal 28 al 30 aprile le vie del centro storico saranno animate dagli espositori locali del Mercato Arti e Mestieri, la cui omonima associazione ogni anno si attiva con largo anticipo per dare il benvenuto ai primi turisti. Nelle stesse date, dalle 8.30 del mattino, la spiaggia la Cinta farà da location ad un evento unico nel suo genere, il “Torneo di Golf Links International 2023”, organizzato dal Golf Club Puntaldia, in cui gli appassionati dello sport su green potranno cimentarsi tra le insolite buche di sabbia della spiaggia simbolo del paese.

Sempre nella splendida cornice de La Cinta, così come tra le vie del centro, il 29 e 30 aprile si volgerà la manifestazione San Teodoro Sport Experience. A chiusura degli eventi del mese, sabato 29 in Piazza Gallura a partire dalla 22.00, ci sarà una serata in musica con il Top International DJ – Marvin e Prezioso, Palmieri e RDS.

