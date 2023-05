San Gavino diventa sempre più il paese dell’arte.

L’ultimo murale è stato realizzato dall’artista Paolo "Mamblo” Mazzucco all’angolo tra via San Pio X e via Cagliari.

Quest’opera vuole essere un omaggio all’artista Tonino Pilloni, scomparso di recente dopo aver dedicato 50 anni della sua vita alla pittura.

Così Paolo Mazzucco, insieme ai volontari dell’associazione culturale “Skizzo”, ha realizzato un nuovo murale: «In questo modo abbiamo voluto omaggiare Tonino Pilloni che voleva che noi realizzassimo un’opera. È stata una persona eccezionale che in questi anni ha sempre sostenuto il movimento artistico che si è sviluppato e che ha dato vita alla stagione dei murales e della street art. Nell’opera ho ripreso un dipinto realizzato da lui in cui l’industria minacciava la natura e i funghi in particolare che sono sempre stati la sua passione».

L’associazione Skizzo ha di recente aperto una nuova sede in via Santa Croce 11. Ormai da alcuni anni, a San Gavino arrivano turisti da tutte le parti della Sardegna e non solo, come ricorda il presidente dell’associazione Ivan Licari: «Negli ultimi anni la street art sta diventando molto importante a San Gavino Monreale, al pari delle altre grandi città mondiali. A riempirsi di murales meravigliosi sono soprattutto i muri e le piazze più disagiate in un bellissimo progetto di riqualificazione urbana, che spinge i turisti ad addentrarsi anche nelle periferie alla ricerca dell’arte moderna».

© Riproduzione riservata