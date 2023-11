Un viaggio nei sapori e nei colori del fiore viola. Cosi oggi e domani a San Gavino ci saranno tantissimi eventi, degustazioni, visite guidate all’interno del festival “Le strade dello zafferano di Sardegna Dop”.

La manifestazione, organizzata dalla rete dei comuni di San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca, con il coordinamento organizzativo dell’associazione Enti Locali, è arrivata all’ultimo appuntamento stagionale dopo le ottime risposte di pubblico ottenute a Turri e a Villanovafranca. Domenica dalle 9 saranno aperti gli stand con lo zafferano e gli altri prodotti tipici in tutte le vie del centro.

In piazza Marconi ci sarà l’Infopoint, sarà possibile fare la raccolta dello zafferano nei campi e la pulitura nelle case mentre in tutto il paese ci saranno diversi punti ristoro oltre ai piatti allo zafferano cucinati dai ristoranti locali.

«Il festival – spiega il vicesindaco Nicola Ennas – è un tributo ad un prodotto della nostra economia agricola locale e delle tradizioni familiari. Lo zafferano è un simbolo dell'identità di San Gavino Monreale, rappresenta una opportunità di reddito e di impresa per i molteplici utilizzi. Questo festival è un palcoscenico che mette in luce non solo il nostro prodotto d'eccellenza, ma anche la resilienza e la passione delle persone che, nonostante le avversità, si adoperano per mantenerle vive. Il festival è un momento in cui giovani e anziani, residenti e ospiti, si ritrovano per condividere storie, sapori e saperi, rafforzando il tessuto sociale di San Gavino Monreale. Il festival non solo celebra il nostro prezioso Zafferano di Sardegna DOP, ma funge anche da catalizzatore per promuovere San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca in ottica turistica. Grazie alla nostra spezia, possiamo attirare visitatori da tutto il mondo, offrendo loro un’esperienza autentica che unisce gastronomia, tradizione, storia e bellezze naturali».

© Riproduzione riservata