Va in archivio, con un ottimo riscontro, la sagra della salsiccia a Siligo. «Ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato e che hanno reso tutto ciò possibile, ringraziamo tutta la gente che, nonostante le previsioni meteorologiche, è venuta a trovarci in un numero inaspettato, non era scontato - fanno sapere dalla Pro loco -. Questo significa che la nostra festa e il nostro prodotto piacciono e questo ci riempie di gioia e orgoglio».

Musica, balli e degustazioni hanno accompagnato i visitatori tra le vie del piccolo centro del Meilogu, in un evento che nelle previsioni doveva durare un giorno (sabato 10 dicembre), ma per via delle condizioni meteorologiche non buone si è deciso di allungarlo anche alla domenica.

«Voglio portare a tutte le persone che operano all’interno della Pro-loco il ringraziamento mio e di tutta l’Amministrazione comunale per l’impegno profuso nella realizzazione della Festa. Anche quest’anno il centro di Siligo è tornato a riempirsi di musica, colori, iniziative e ottimi prodotti della nostra tradizione. Le nostre congratulazioni vanno a tutti i produttori ed espositori per l'impegno corretto e appassionato e per l'accoglienza verso le tante persone che sono venute per degustare i nostri prodotti - ha dichiarato il sindaco, Giovanni Porcheddu -. Con la Pro loco l’Amministrazione condivide degli obiettivi importanti, legati alla dimensione culturale, turistica e sociale di Siligo, obiettivi che in questi due anni il Comune ha perseguito anche attraverso un costante raccordo con tutto il mondo associativo, finalizzato alla realizzazione di spettacoli, iniziative culturali e ad una maggiore vivibilità e visibilità del paese. In questo quadro è stato ed è fondamentale l’apporto della Pro-loco. Il mio auspicio non può che essere di rendere ancora più produttive le sinergie messe in campo in questi anni per riuscire a dare sempre più qualità alle iniziative promosse».

«L' Amministrazione continuerà a sostenere il lavoro fatto dalla Pro-loco e da tutti i volontari che a vario titolo e in tanti modi diversi vi partecipano a vantaggio di tutta la comunità», la conclusione.

© Riproduzione riservata