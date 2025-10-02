Scalda i motori Saboris Antigus, manifestazione presentata oggi alla Camera di Commercio del Largo Carlo Felice e giunta al dodicesimo anno; l’edizione 2025 ha il titolo “I sapori dell’accoglienza”. 9 tappe tra la Trexenta e il Sarcidano tra degustazioni e tradizioni: si parte il 26 ottobre a Gergei, mentre la conclusione sarà la duplice data di Mandas il 20-21 dicembre.

«Rispetto alle precedenti edizioni c’è un gemellaggio con la Dalmazia, regione europea per la gastronomia nel 2027» commenta Vitangelo Tizzano della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.

«Il primo elemento che accoglie è il sorriso delle persone» aggiunge Giuseppina Scorrano, della Camera di Commercio. «È una piccola pietra per combattere lo spopolamento. A fine stagione ci sarà una guida di prodotti e pietanze».

«In vetrina non solo il cibo, ma l’accoglienza e ospitalità del Sarcidano: un’accoglienza che dura tutto l’anno» afferma il sindaco di Serri, Samuele Gaviano.

Il sindaco di Siurgus Donigala, Antonello Perra, aggiunge «Abbiamo più strutture ricettive e posti in cui mangiare».

