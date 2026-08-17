Rocco Hunt e Fred De Palma protagonisti in Costa Smeralda. Appuntamento il 24 agosto al campo sportivo di Abbiadori, a due passi da Porto Cervo, con l’energia, le sonorità e i successi di due grandi interpreti della scena musicale contemporanea.

Preceduti da Black Tie, progetto di dj entertainment che combina musica, performance e spettacolo dal vivo, Hunt, innovatore del linguaggio del rap e del pop italiano, e De Palma, tra gli artisti che più hanno contribuito alla diffusione delle sonorità urban e latin pop nel panorama nazionale, si esibiranno a partire dalle 22 in un evento pensato per riunire generazioni diverse attraverso alcuni dei brani che negli ultimi anni hanno accompagnato le estati italiane e conquistato milioni di ascoltatori.

La presenza nella stessa serata dei due artisti, già protagonisti in Sardegna del Red Valley nelle edizioni passate, darà vita a un appuntamento speciale, costruito come una vera e propria festa musicale di fine agosto, confermando la volontà del Consorzio Costa Smeralda, organizzatore dell’evento, di proporre un’offerta culturale capace di intercettare interessi differenti e richiamare un pubblico ampio ed eterogeneo.

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